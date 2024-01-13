"التابلت" يرهب أولياء الأمور فى امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثانى الثانوى

حرص عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، على الحضور أمام بوابات المدرسة من أجل الاطمئنان على الطالبات في أول امتحان.

وأعرب أولياء الأمور عن خوفهم من امتحان الطلاب على التابلت، خاصة أنه قد يحدث أي عارض خلال أداء الطلاب الامتحان عليه.

جدول الامتحانات

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي: يؤدي الطلاب اليوم السبت 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، والإثنين 15 يناير 2024، امتحان الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي"، ويوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" + الفيزياء "علمي".

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى "عام"، والأحياء "علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الأجنبية الثانية "عام"، تطبيقات الرياضيات "علمي"، الجغرافيا "أدبي" الأربعاء.

أولياء الأمور أمام المدارس