محمد عبدالناصر: قرارات مجلس النواب بشأن "الوليلى ورائف" حافظت على هيبة السلطة التشريعية (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، بقرارت مجلس النواب، أمس الأحد، والتي أعلنها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي وهي رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وكذلك إحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب لها بخصوص واقعة الغش في جامعة الوادي الجديد.

تطبيق مبدأ سيادة القانون

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن تلك القرارات حافظت على هيبة السلطة التشريعية في مصر، وكذلك أكدت مبدأ سيادة القانون وأن الجميع داخل الدولة المصرية سواء أمام القانون.

مجلس النواب اتبع كل الإجراءات المقررة قانونيًا ولائحيًا

وأكد عبدالناصر، أن المشرع أعطى الحصانة لأعضاء المجالس النيابية لممارسة دوره الرقابي، ولكنها لا تحول دون مساءلة صاحبها حال خروجه عن النظام العام، مشيرًا إلى أن كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بالأمس كانت قوية للغاية وفي وقتها المناسب.

وأوضح مدير تحرير الدستور، أن مجلس النواب اتبع كل الإجراءات السليمة والمقررة طبقًا للدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس في نظر تلك الواقعتين، من خلال عرض واقعة النائب مجدي الوليلي على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي قررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد بإتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري، وهو ما لم يتقدم به النائب، وبالتالي تم رفع الحصانة عنه، وكذلك فيما يتعلق بقرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها في الواقعة.