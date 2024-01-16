الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يلجأ الكثير من الطلاب للاستعانة بالنماذج الاسترشادية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم كي يمكنهم التدرب على شكل امتحانات للعام الدراسي 2023/2024. 

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم لمختلف الصفوف التعليمية. 

 النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن الوصول إلى النماذج الاسترشادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للصف الثالث الاعدادي من هنا https://moe.gov.eg/ar/prep3/

ويمكن من خلال هذه النماذج الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي 2024 التي تبدأ غدًا الأربعاء 17 يناير 2024 في معظم محافظات الجمهورية. 

ختام امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى بنى سويف

الاستمارة الإلكترونية.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 - 1445

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 

  • الأربعاء 17 يناير 2024  امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30  ومادة التربية الدينية من الساعة 12 وحتى الساعة  1.30.
  • الخميس  18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية  من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30
  • الأحد 21 يناير 2024 امتحان الهندسة  الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 و التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30
  • الاثنين 22 يناير 2024 اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
  • الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
  • الأربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 

 

  • الأربعاء 17/1/2024 اللغة العربية من الساعة 9 إلى 11.30 والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30

 

  • الخميس 18/1/2024 الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11 والتربية الرياضية (للمدارس الرياضية) من الساعة 11.30 إلى 12.30

 

  • الأحد 21/1/2024 اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11 والتربية الفنية  من الساعة 11.30 إلى 1.30

 

  • الاثنين 22/1/2024 الهندسة من الساعة 9 إلى 11 والحاسب الآلي من الساعة 11.30 إلى 12.30

 

  • الثلاثاء 23/1/2024 الجبر من الساعة 9 إلى 11

 

  • الأربعاء 24/1/2024 العلوم من الساعة 9 إلى 11
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برئاسة وكيل التعليم.. انعقاد غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد

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اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسى الأول 2023-2024

النماذج الاسترشادية للطلاب رابط النماذج الاسترشادية موقع وزاره التربيه والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

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