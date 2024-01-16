يلجأ الكثير من الطلاب للاستعانة بالنماذج الاسترشادية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم كي يمكنهم التدرب على شكل امتحانات للعام الدراسي 2023/2024.

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم لمختلف الصفوف التعليمية.

النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن الوصول إلى النماذج الاسترشادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للصف الثالث الاعدادي من هنا https://moe.gov.eg/ar/prep3/

ويمكن من خلال هذه النماذج الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي 2024 التي تبدأ غدًا الأربعاء 17 يناير 2024 في معظم محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

الأربعاء 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30 ومادة التربية الدينية من الساعة 12 وحتى الساعة 1.30.

الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30

الأحد 21 يناير 2024 امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 و التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الاثنين 22 يناير 2024 اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

الأربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

الأربعاء 17/1/2024 اللغة العربية من الساعة 9 إلى 11.30 والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30

الخميس 18/1/2024 الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11 والتربية الرياضية (للمدارس الرياضية) من الساعة 11.30 إلى 12.30

الأحد 21/1/2024 اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11 والتربية الفنية من الساعة 11.30 إلى 1.30

الاثنين 22/1/2024 الهندسة من الساعة 9 إلى 11 والحاسب الآلي من الساعة 11.30 إلى 12.30

الثلاثاء 23/1/2024 الجبر من الساعة 9 إلى 11