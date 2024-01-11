أقل من أسبوع وتبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 لذلك نعرض جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024 للطلاب من أجل الاستعداد الجيد للامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية 2024

ننشر في السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2024 بعد أن تم إعلانه من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية

تبدأ امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي في محافظة الإسكندرية من الأربعاء 17 يناير 2024 ويكون الجدول كالتالي:

الأربعاء 17/1/2024

اللغة العربية من الساعة 9 إلى 11.30

التربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30

الخميس 18/1/2024

الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11

التربية الرياضية (للمدارس الرياضية) من الساعة 11.30 إلى 12.30

الأحد 21/1/2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 إلى 1.30

الاثنين 22/1/2024

الهندسة من الساعة 9 إلى 11

الحاسب الآلي من الساعة 11.30 إلى 12.30

الثلاثاء 23/1/2024

الجبر من الساعة 9 إلى 11

الأربعاء 24/1/2024

العلوم من الساعة 9 إلى 11

دعاء دخول الامتحانات 2024