جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024
أقل من أسبوع وتبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 لذلك نعرض جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024 للطلاب من أجل الاستعداد الجيد للامتحانات.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية 2024
ننشر في السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2024 بعد أن تم إعلانه من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
جدول الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية
تبدأ امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي في محافظة الإسكندرية من الأربعاء 17 يناير 2024 ويكون الجدول كالتالي:
- الأربعاء 17/1/2024
اللغة العربية من الساعة 9 إلى 11.30
التربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30
- الخميس 18/1/2024
الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11
التربية الرياضية (للمدارس الرياضية) من الساعة 11.30 إلى 12.30
- الأحد 21/1/2024
اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11
التربية الفنية من الساعة 11.30 إلى 1.30
- الاثنين 22/1/2024
الهندسة من الساعة 9 إلى 11
الحاسب الآلي من الساعة 11.30 إلى 12.30
- الثلاثاء 23/1/2024
الجبر من الساعة 9 إلى 11
- الأربعاء 24/1/2024
العلوم من الساعة 9 إلى 11
دعاء دخول الامتحانات 2024
- ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.
- اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان.
- للهم يسر الامتحان على أبنائنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، واشرح صدورهم، ويسر أمورهم.
- اللهم إني أسالك قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، وأن تجعلنا هداة مهتدين.
- بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين.
- اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
- اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم، اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.