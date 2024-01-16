اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسى الأول 2023-2024

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة.

وأعلنت الإدارة المركزية للانتحانات بالمعاهد الأزهرية الجدول المنظم لسيبر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 3 إعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي يعقد خلال الفترة من يوم 16 - 23 يناير 2024 والذي تم إعلانه مسبقا وهو كما يلي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري للعام 2023-2024