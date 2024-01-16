الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسى الأول 2023-2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة. 

وأعلنت الإدارة المركزية للانتحانات بالمعاهد الأزهرية الجدول المنظم لسيبر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 3 إعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي يعقد خلال الفترة من يوم 16 - 23 يناير 2024 والذي تم إعلانه مسبقا وهو كما يلي: 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري للعام  2023-2024

  • امتحان مادة اللغة العربية الورقة الأولى وتشمل (النحو والصرف) ومادة الفقه يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.
  • امتحان مادة أصول الدين الورقة الأولى وتشمل (التفسير والحديث)  يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية وتشمل (المطالعة والنصوص وفون الكتابة) ومادة الهندسة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة أصول الدين الورقة الثانية وتشمل (التوحيد والسيرة) ومادة الدرسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 20 يناير 2024.
  • امتحان مادة القرآن الكريم وتجويده ومادة التربية الفنية ومادو الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة الثقافة الإسلامية ومادة الجبر يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية ومادة المستوى الرفيع يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

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