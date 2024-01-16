رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2024 وأخر موعد للتسجيل

ترتفع معدلات البحث خلال هذه الايام عن رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 مع بدء التسجيل بالفعل منذ الاحد الماضي 14 يناير 2024 ومحاولة الطلاب التسجيل قبل الموعد النهائي.

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 وكذلك التعرف على أخر موعد لتسجيل الاستمارة التي بدونها لا يمكن دخول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023/2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال موقعها الالكتروني الموجود هنا https://moe-register.emis.gov.eg

ثم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد للطالب.

وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي الموجود في نفس الصفحة.

مع ضرورة التأكد من كافة البيانات المتعلقة بالطالب الذي يقوم بالتسجيل والمواد التي يقوم بتسجيلها وفق الشعبة التي يدرسها.

وبعد تسجيل الاستمارة وحفظ البيانات يجب على الطالب طباعتها بكافة مشتملاتها حتى يقوم بتسيلمها للمدرسة، ويبدأ تسليم استمارات الثانوية العامة الالكترونية للمدارس من من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤ ويكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة

مع العلم أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للثانوية العامة 2024 على الموقع الإلكتروني يوم الخميس ٢٢/٢/٢٠٢٤.

توزيع مواد الثانوية العامة 2024

يجب أن يحرص طلاب الثانوية العامة عند تسجيل استمارة الثانوية العامة التأكد من المواد التي يتم تسجيلها في الاستمارة وفق كل شعبة.

طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - التاريخ – الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء.

طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية – الفيزياء – الكيمياء – الأحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية - التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء.

طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية - التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء.