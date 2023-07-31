رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس هو السؤال الأكثر بحثًا على محركات البحث المتداولة بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي واعتمادها بشكل رسمي وذلك بعد إعلان أسماء أوائل الطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نذكر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والذي يُتاح من خلال موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة من موقع الدستور

من خلال موقع الدستور يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس اضغط هنا

https://natega.dostor.org/

اكتب رقم جلوسك اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم

يكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع الثانوية العامة التابع لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم الموجود هنا

https://emis.gov.eg/

يتم كتابة رقم جلوس الطالب

تظهر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس والادارة التعليمية

تظهر حالة الطالب سواء راسب أم ناجح

المجموع الكلي بالدرجات

مجموع كل مادة

توقعات تنسيق الكليات 2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث الطلاب عن توقعات التنسيق للكليات بما يناسب المجموع الحاصل عليه كل طالب خاصة الطلاب الذي أدوا اختبارات القدرات التي تمت عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

يكون موعد ظهور التنسيق خلال الأيام القادمة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة واستعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم في الكليات المناسبة لمجموعهم الكلي.

ويأتي تنسيق العام الجاري مقاربًا لتنسيق العام الماضي والذي جاء لبعض الكليات كالتالي

طب القاهرة ٣٨١.

طب عين شمس ٣٨٠.

طب حلوان ٣٧٨.

طب قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٨.

طب المنيا ٣٧٨.

طب أسنان الزقازيق ٣٧٨.

طب السويس ٣٧٧.

طب الفيوم ٣٧٧.

صيدلة القاهرة ٣٧٠

صيدلة عين شمس ٣٧٠

صيدلة الإسكندرية ٣٧٠

صيدلة بور سعيد ٣٧٠

صيدلة أسيوط ٣٧٠

صيدلة المنوفية ٣٧٠

هندسة القاهرة ٣٦٦

هندسة عين شمس ٣٦١

هندسة بور سعيد ٣٥٩

هندسة بنها بشبرا ٣٥٣

هندسة بنها ٣٥٣

هندسة السويس ٣٥٢

هندسة حلوان ٣٥٢

علوم القاهرة ٣٤٦

علوم عين شمس ٣٤٢

علوم جنوب الوادي ٣٤٦

علوم الإسكندرية ٣٤٥

علوم أسيوط ٣٤٥

تخطيط عمراني القاهرة ٣٣٩

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية ٣٣٩

علوم حلوان ٣٣٩

ألسن عين شمس ٣٣٨

علوم بنات عين شمس ٣٣٨

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة ٣٣٨

علوم الوادي الجديد ٣٣٨

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