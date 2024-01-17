الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

98% نسبة حضور الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

أشرف سلومة مدير
أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة  بأن إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية والخط اليوم على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية (195891) طالبا وطالبة بنسبة %98 مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة، وأصدر عدة قرارات وهي كالتالي: 

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1_ ضروره ختم جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعه على الطلبة.

2_ التأكيد على التعاون بين مديري الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجان النظام من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم.

3_ مسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أوالسوداء.

4_ على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

5_ على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

6_ عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

7_ عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

8_ عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

9_ عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها، طبقًا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

10_ في حالة حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقًا للقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011.

11_ عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

12_ ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.

13_ يتم تجديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الامتحانات وذلك للحفاظ على سلامة أوراق الأسئلة وأعمال اللجان.

14_ مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من سلامتها.

15_ منع التدخين نهائيًا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقًا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

16_  متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

17_ التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.

18_  لا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أية جهة خارجية أي تصريحات أو أرقام نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة،  إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

19_  لا يجوز الاعتذار من السادة الملاحظين أو المراقبين إلا عن طريق القومسيون  الطبي.

20_  عدم ارتكاب أي مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

21_  يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميًا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيًا ومعبرًا عن الواقع.

22_  في حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية، يتم الإتصال فورًا بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

امتحانات إجراء امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة 2 اعدادي 2022

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