اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

تنطلق اليوم الخميس 18 يناير 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023-2024، وسط إجراءات صحية مشددة.

ويبدأ نحو 109 آلاف و998 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهنى وتربية خاصة، اليوم الخميس 18 يناير، إذ يؤدى الطلاب الامتحانات بنظام البوكلت.

وأدى أمس 384 ألفا و77 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول وستنتهى الامتحانات اليوم 17 يناير، حيث أدى 140 ألفا 499 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادى مادة اللغة العربية 131 ألفا 687 طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعدادى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويستمر 135 ألفا و754 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية في امتحانات الفصل الدراسى الأول حتى 24 يناير حيث يؤدى63 ألفا و621 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحان مادة الرياضيات البحتة ومادة الأحياء والفلسفة والمنطق.

كما يستمر 125 ألفا و185 طالبا وطالبة بالتعليم الفنى في امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدأت الامتحانات التاسع من يناير وتنتهى فى الخامس والعشرين من يناير.