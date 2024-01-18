رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 للدخول من خلاله إلكترونيًا وإتمام عملية الاستعلام بكل سهولة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يعد رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا وتشمل خطوات التسجيل عبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

التسجيل من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1 - الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - الضغط على رمز التسجيل في البرنامج.

4 - إدخال البيانات المطلوبة، مثل: الرقم القومي، وعنوان السكن، وعدد أفراد الأسرة، وحالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية.

5 - الضغط على زر التسجيل.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

1 - يمكن للمواطن إتمام عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي، بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني أو الدخول من هنـــــــــا .

2 - ثم يقوم المواطن باختر أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3 - ثم يقوم المستعلم بأدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له.

4 - ثم تقوم بالضغط على أيقونة «استعلام».

5 - تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالخط الساخن

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال الاتصال بالخط الساخن للبرنامج على رقم 19680.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة أسماء جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة كل فترة، وذلك بناءً على معايير محددة، مثل:

مستوى الدخل.

عدد أفراد الأسرة.

الحالة الاجتماعية.

الحالة الصحية.