الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يسعى برنامج تكافل وكرامة إلى الاستمرار في تقديم مساعداته للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في مصر، حيث تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة في عام 2015، ويعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر. وقد ساهم البرنامج في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، وساعد في الحد من الفقر والبطالة.

ويحصل المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة على مساعدات نقدية شهرية تختلف قيمتها حسب الفئة المستفيدة، فبالنسبة للأسر الفقيرة، تبلغ قيمة المساعدة النقدية شهريًا 450 جنيهًا للأسرة التي لديها طفل واحد، و600 جنيهًا للأسرة التي لديها طفلان، و750 جنيهًا للأسرة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر. أما بالنسبة للفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، فتبلغ قيمة المساعدة النقدية شهريًا 500 جنيهًا للفرد.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي. اختيار برنامج تكافل وكرامة. الضغط على رمز الاستعلام عن الحالات. إدخال الرقم القومي للمستفيد. الضغط على زر الاستعلام.

ستظهر نتيجة الاستعلام، والتي توضح ما إذا كان المستفيد مدرجًا في البرنامج أم لا.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالخط الساخن

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال الاتصال بالخط الساخن للبرنامج على رقم 19680.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة أسماء جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة كل فترة، وذلك بناءً على معايير محددة، مثل:

مستوى الدخل.

عدد أفراد الأسرة.

الحالة الاجتماعية.

الحالة الصحية.

ويتم الإعلان عن أسماء المستفيدين الجدد في برنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وتهدف عملية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة إلى تمكين المواطنين من التعرف على مدى استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، وذلك للاستفادة من المساعدات النقدية التي يقدمها البرنامج.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي



التسجيل من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على رمز التسجيل في البرنامج.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل: الرقم القومي، وعنوان السكن، وعدد أفراد الأسرة، وحالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية.

الضغط على زر التسجيل.