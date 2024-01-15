بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد يناير 2024
يبحث الكثير من المواطنين من محدودي الدخل حول كيفية الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، والأسماء الجدد التي تم الموافقة عليها، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للاشتراك في البرنامج.
معاش تكافل وكرامة
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن حالة معاشهم من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:
- قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو قم بتحميل تطبيق الوزارة على هاتفك الذكي.
- اضغط على أيقونة "البرامج والمبادرات".
- اختر برنامج "تكافل وكرامة".
- اضغط على أيقونة "استعلم عن نتيجتك".
- أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة.
- اضغط على زر "استعلام".
يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن حالة معاشهم من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.
شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة
وتشمل الشروط اللازمة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة ما يلي:
- ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
- ألا يكون المتقدم يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.
- تقديم الأوراق اللازمة.
- أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم.