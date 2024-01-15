"التضامن" تبدأ صرف "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شروط الدعم

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع مشروطية لاستمرار صرف الدعم، هي:

- ضرورة حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

- الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

- عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

ويقع تحت مظلة الدعم النقدي أكثر من 6 ملايين طفل، وتصل نسبة التحاق أطفال تكافل فى التعليم 100%، كما يغطي البرنامج 700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وذوى الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، و720 ألف من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

إجراءات الحصول على الدعم

أما عن إجراءات الحصول على الدعم، فقد أكدت وزارة التضامن أنها تتمثل فى:

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن.

صور من بطاقة الرقم القومى سارية.

صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور مميكنة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة مميكنة من بطاقة التموين المميكنة.

صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأم أو الأب.

وخصصت وزارة التضامن، رابطا للاستعلام والشكاوى عن تكافل وكرامة وهو

https://tk.moss.gov.eg/

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجيًا، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.