السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"القباج": تقديم الخدمات العلاجية بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان مجانًا وفى سرية تامة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة بمحافظة دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط، حيث يعد أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بدمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة “، ويتضمن المركز 120 سريرًا وعدد 2 عيادات خارجية، كذلك  تشغيل مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق، حيث يتضمن المركز عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجزًا داخليًا لعدد 115 سريرًا، تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمراكز خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى افتتاح  مراكز أخرى في محافظات “الجيزة، قنا، سوهاج، أسوان “ ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية  التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن  للصندوق «16023» الى 34 مركزًا خلال 2024، لافتة إلى أن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية .

ووجهت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتجهيز جميع مراكز العزيمة الجديدة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمقرر افتتاحها قريبًا بكل المستلزمات وتوفير الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.

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من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن جميع أعمال الأثاث الخاصة بمراكز العزيمة الجديدة المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ، كما تتضمن مراكز العزيمة صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".

جدير بالذكر بأن السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد استعرضت تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" على مدار عام 2023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألفًا و450 مريضًا "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجارى، ومن المقرر خلال 3 سنوات قادمة سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كل المحافظات على مستوى الجمهوري، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.38%، بينما بلغت نسبة الإناث 3.62% بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

وزيرة التضامن علاج الإدمان والتعاطي المبادرة الرئاسية حياة كريمه التشغيل التجريبى الخدمات العلاجية

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