التضامن توزع 150 ألف كرتونة غذائية على الأسر المستفيدة

وزعت وزارة التضامن الاجتماعي، نحو 150 ألف كرتونة غذائية تحتوي على مجموعة من الأغذية عالية الجودة، للأسر المستفيدة من الدعم النقدي “تكافل وكرامة” في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصري.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم توزيع هذه السلع على السيدات المستفيدات من برنامج تكافل التي لديهن أطفال أقل من 5 سنوات وملتزمات بمواعيد التردد على الوحدات الصحية لمتابعة الحمل وصحة الأم والطفل على الأقل مرة كل 3 شهور، واستخراج بطاقات المتابعة الصحية لهم.

ولفتت إلى أن نسبة حصول السيدات على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تصل إلى 75% من أصحاب البطاقات والذين يبلغ عددهم أكثر من 5.2 مليون أسرة بما يشمل 23 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت أن دعم السيدات ساهم بشكل كبير في تحسن إدارة شئون الأسرة والتطلع تجاه مستقبل أفضل، هذا بالإضافة إلى إتاحة الحماية الاجتماعية للأطفال وذوي الإعاقة الذي يخفف من الأعباء عن النساء ويمنحن وقت وطاقة للعمل.

مشروطية الدعم

وأوضحت أنه تم تطبيق المشروطية لاستمرار الحصول على الدعم النقدي وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل "طول، وزن، صحة عامة"، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، علاوة على عدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك زيارة دورية للوحدة الصحية تتمثل في مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.