بنك ناصر الاجتماعى يطرح شهادة جديدة بعائد 20% سنويًا لمدة 3 سنوات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن طرح البنك حساب استثمار ذا عائد يومى تراكمي 15٪؜ سنويا تحت مسمى حساب "يوم بيوم"، حيث يتم التعامل عليه بدءًا من صباح الغد الأحد الموافق 14 يناير 2024، موضحة أن حساب «يوم بيوم» يتمتع بمميزات عديدة، حيث يمكن السحب والإيداع يوميا، كما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد، هذا بالإضافة إلى ميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 أشهر.

وأضافت القباج أن هذا يأتي انطلاقًا من الدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي وتماشيًا مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كل فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، أن البنك يسعي دائما لكي يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، حيث تقرر أيضا طرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويًا ودورية الصرف شهريا.

وأشار عبد الفضيل إلى أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفية المصرية، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك، وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، مشددا على أن البنك يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لكل العملاء سواء من الأفراد أو الشركات بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، وتعد الودائع من أجل الشركات أحد أهم الأوعية الادخارية التي يتيحها البنك، حيث يقدم البنك للشركات أفضل الأسعار التنافسية على الودائع لأجل باختلاف شرائحها وآجالها.