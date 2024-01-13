بالأرقام.. مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حجم الخسائر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأشارت إلى أنه وفقًا للإحصائيات بعد مرور 97 يومًا على هذه المجازر فقد أدت إلى:-

1،944 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

30210 شهداء ومفقودين.

23210 شهداء وصلوا إلى المستشفيات.

326 شهيدًا من الطواقم الطبية.

97 يومًا على الإبادة الجماعية.

59،167 مصاب.

10000 شهيد من الأطفال.

7000 شهيد من النساء.

45 شهيدًا من الدفاع المدني.

112 شهيدًا من الصحفيين.



10،000 يواجهون خطر الموت.



7000 مفقود، منهم 70% من الأطفال والنساء.

10،000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

10 معتقلين من الصحفيين.

4000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

2 مليون نازح.

134 مقرًا حكوميًا دمرها الاحتلال.

95 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي.

295 مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي.

142 مسجدًا دمرت كليًا.

240 مسجدًا دمر جزئيًا.

3 كنائس تم تدميرها.

290،000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا.

69،000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا.

65،000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

30 مستشفى خرجت عن الخدمة.

53 مركزًا صحيًا أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

200 موقع أثري وتراثي تم دميرها.