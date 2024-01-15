الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تدشن غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

شكلت وزارة التضامن غرفة عمليات لمتابعة صرف الدعم النقدي  "تكافل وكرامة" والذي بدأ اليوم الاثنين.

وأكدت الوزارة، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بلغ أكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أضافت الوزارة أنه تم وضع مشروطية لاستمرار صرف الدعم، هي:

- ضرورة حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

- الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

- عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

معايير الإقصاء من البرنامج:-

حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.
امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
امتلاك جرار زراعي او سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام .2000
امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
6. العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها).

7. العمل بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

8.  التواجد/ العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/ شخصي.

التضامن الاجتماعي في أسبوع.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

إجراءات الاشتراك فى البرنامج:

وحددت وزارة التضامن عددا من الشروط الواجب توافرها:

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور من بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

التضامن الاجتماعي الدعم النقدي تكافل وكرامة صرف الدعم وزارة

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