الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من خلال رقمه القومى.. "القباج": إنشاء منصة متكاملة للأطفال قريبًا

جريدة الدستور

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار العمل على انشاء منصة متكاملة للأطفال من خلال وضع الرقم القومي للطفل تظهر بياناته في كل الجهات، حتى يكون له حقوق متكاملة، خاصة بعد صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس تمامًا على إعداد القانون، موضحة أن مشروع تعديل قانون الطفل في أول مسودة له خاضع لكل التعليقات والمقترحات، تفاديا لحدوث أي عقبات تؤدي لإيقاف تنفيذ القانون مستقبلًا، كما يهدف التعديلات أيضًا الوقوف على معرفة تكلفة الأطفال على الدولة سواء أطفال الرعاية أو الأسر البديلة.

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وأشارت إلى أن الوزارة ضمت الرعاية والحماية والدعم النقدي وتكافل وكرامة وقانون الإعاقة في كل قانون واحد، مؤكدة أن وزارة التضامن تصدر تقريرين سنويًا في مجال حقوق الإنسان يضم حقوق النساء وذوي الإعاقة والأطفال.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى.

وأكدت نص الدستور المصري في المادة (80) نص على أن يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية، كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008؛ حيث استحدث هذا القانون عددًا من آليات حماية الأطفال من كل أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. 

نيفين القباج التضامن الاجتماعي منصة متكاملة للاطفال الرقم القومي للطفل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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