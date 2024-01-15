صناع الخير: خدمات تنموية ومستدامة استفاد منها 890 الف مواطن فى 20 محافظة خلال 2023

اعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، التى تشرف عليها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تقديم خدمات تنموية مستدامة ومساعدات موسمية استفاد منها 890 الف مواطن مصري فى القرى الاشد احتياجا والتجمعات الصحراوية والمناطق الحدودية فى 20 محافظة مختلفة، فضلا عن المشاركة بفاعلية فى مبادرة التحالف الوطنى "مسافة السكة" لدعم اهالينا فى غزة بتقديم 30 شاحنة محملة بما يقارب 450 طن مساعدات مختلفة.



واصدرت صناع الخير تقريرا مفصلا عما قدمته وانجزته من انشطة خلال 2023، اكدت على استمرار الالتزام بمقومات العمل التنموى المستدام فى تنفيذ قيم الشفافية واطلاع الرأي العام على جهود المؤسسة على مدار عام منصرم.



واوضح التقرير أن العام شهد مشاركة 3 وزراء هم التضامن والهجرة والمصريين بالخارج والتعليم العالي و15 محافظ لاطلاق عدد من انشطتها الخيرية على الارض منهم الجيزة والفيوم واسيوط وقنا واسوان والوادى الجديد والدقهلية والغربية والبحيرة والاسكندرية.



واشار التقرير الى ان المؤسسة ومنذ بداية العام ساهمت بجهد كبير فى تحقيق اهداف التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي كشريك ومؤسس من خلال تقديم خدمات اعادة اعمار القرى الاشد احتياجا وتنظيم القوافل الطبية المتكاملة فى مجالات محاربة العمى وعدد من التخصصات الطبية الاخرى، وتوفير فرص عمل نوعية للأسر الاشد احتياجا من خلال مبادرات مراكب الرزق والتشغيل التجريبى لمركزين جديدين من مراكز استدامة لدعم وتاهيل وتدريب المراة الريفية.

كما شاركت فى مبادرة كتف بكتف المبادرة الاكبر فى توزيع المساعدات الغذائية على الاسر الاولى بالرعاية فى انحاء الجمهورية ومبادرة خيرك سابق.



وفى مجال تقديم المساعدات الى الاشقاء فى قطاع غزة، اوضح التقرير ان صناع الخير شاركت فى كل قوافل التحالف ضمن مبادرة "مسافة السكة " بمجمل مساعدات زاد عن 30 شاحنة بحمولة تجاوزت ال450 تنوعت بين مساعدات غذائية وطبية وبطاطين وملابس ومياه شرب.



واشار الى ان المؤسسة وفى القطاع الطبي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، نجحت فى تنظيم 193 قافلة طبية متخصصة فى مجال محاربة العمى من خلال مبادرة عنيك فى عنينا بالشراكة مع الشريك الاستراتيجى البنك الأهلي المصري وأوركيدا للصناعات الدوائية ومبادرة مصر فى عيونا بالشراكة مع مؤسسة ميرفت سلطان وداخل قوافل ستر وعافية التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، حيث تم داخل هذه القوافل، وتوقيع الكشف على عيون 84 الف مواطن فى 20 محافظة مختلفة وتوزيع ادوية على عدد 32155 مواطن واجراء 4120 عملية جراحة عيون مختلفة وتسليم نظارات طبية لعدد 26250 مواطن.



وفى مجال دعم المستشفيات الجامعية، تم دعمهم بأحدث الاجهزة لرفع كفاءتها فى مواجهة مخاطر امراض العيون قدمت المؤسسة وبالتعاون مع أوركيدا للصناعات الدوائية 10 اجهزة جراحات وتشخيص هى الاحدث فى مجال امراض الرمد فى العالم وتم اهدائها الى اقسام الرمد بعدد من المستشفيات الجامعية والعامة.



واشار التقرير أنه فى القطاع الطبي، واصلت تنفيذ مبادراتها النوعية ومنها مبادرة لمسة خير لدعم مرضى الامراض الجلدية المزمنة حيث نجحت فى رعاية 200 مريض، كذلك مبادرة نبض حياة لدعم مرضى القلب غير القادرين اجرت المؤسسة100 عملية قسطرة علاجية وتركيب الدعامات ل100 مريض بالمجان تماما كما اجرت عدد من العمليات الجراحية النوعية والمعقدة لانقاذ حياة عدد من المرضى غير القادرين.



واكد التقرير ان صناع الخير واصلت خلال عام 23 تقديم دعمها لمرضى القدم السكري لحمايتهم من البتر من خلال مبادرة قدم صحيح بالتعاون مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية بعدما نجحت المؤسسة فى تجهيز 20 غرفة للمبادرة داخل 20 مستشفى جامعى وتم العمل بها بشكل فعلى ونجحت فى تقديم خدماتها العلاجية والتوعوية ل5000 مريض تم فحصهم وتسليم ما يزيد عن 2000 منهم حقائب الادوية الشهرية بواقع حقيقة شهرية لكل مريض لمدة ست شهور متتالية بواقع 12 الف حقيقة علاجية متوسط تكلفة الحقيقة الواحدة 3.5 الف جنيه.



واوضح التقرير أنه فى مجال التمكين الاجتماعي واعادة الاعمار للقرى الاشد احتياجا نجحت فى اعادة اعمار ورفع كفاءة والبدء فى اعمال رفع كفاءة العديد من منازل الأسر الاشد احتياجا فى عدد من المحافظات منها منازل قرية ملانة باسوان، فضلا عن بناء ورفع كفاءة مسجدين بالقرية واعادة اعمار 48 منزلا بقرية الصفيح بالفيوم، كما تم البدء فى اعادة اعمار 24منزلا بقرية نجع الجسور مركز الطود بالاقصر.

وأشار إلى أنها نجحت فى اتمام زفاف 150 عروسة يتيمة بدعمهن بمساعدات مالية من خلال مبادرة فرحة.



وفى مجال المساعدات الموسمية نجحت صناع الخير وبالتعاون مع المصرية للاتصالات فى اطلاق مبادرة فطارك غير مع we حيث وزعت خلال شهر رمضان عن 750 طن مساعدات غذائية فضلا عن توزيع 35 الف بطانية شتاء عبر مبادرتها صناع الدفا، كذلك إطلاق مبادرة لتوزيع لحوم الاضاحي على الاسر الاولى بالرعاية فى عدد من المحافظات.



وخلال عام 2023 تم تكريم صناع الخير على مجمل اعمالها التنموية ومن بينها حصولها على جائزة التميز العربي الافريقيى لعام 23 كما كرم الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء المؤسسة