حتى الخميس.. التضامن تعلن استمرار تلقى طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تلقى طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 على أن يتم غلق باب التقديم يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجارى.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ اللجان المحلية المشكلة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية عمليات فحص الطلبات المقدمة لاختيار الأمهات المثاليات لهذا العام فور غلق باب التقديم ووفق الضوابط والمعايير المقررة فى إطار من الشفافية والنزاهة في الاختيار بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة ليتم تصفية الملفات واختيار ترتيب المراكز بين المتقدمات وتصعيد المركز الأول والثانى للجنة المركزية على مستوى الديوان العام بالوزارة لاختيار المراكز الأولي على مستوى كل محافظة.

هذا وقد تم تشكيل لجنة مركزية بوزارة التضامن الاجتماعى تضم فى عضويتها ممثلين من مجلس النواب والأزهر الشريف، والمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الثقافة، وكلية التربية بجامعة عين شمس، والهلال الأحمر المصري، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وممثلين عن القطاع الخاص وعن مؤسسات العمل الأهلي، وممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.

والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 فى 19 من ديسمبر 2023، ولمدة شهر وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من « قادرون باختلاف » حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية " ماجستير- دكتوراه"، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة.



