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مصر

"التضامن" تعلن شروط اختيار الأم المثالية

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تلقي طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 على أن يتم غلق باب التقديم الخميس المقبل الموافق 18  يناير الجاري.

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط لاختيار الام المثالية لهذا العام، ومن أهم شروط الاختيار:

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

-ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء.

-أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج « الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، او العمة، أو الجدة، فأشارت وزارة التضامن إلى أن من أهم شروطها هى:-

 - أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.
 

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشروط الخاصة باختيار المُكَّرمين جاءت وفقا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد.

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