الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

صناع الخير تقدم خدمات طبية متكاملة لمحاربة العمى فى 6 محافظات

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بالتعاون مع احد البنوك على مدار ايام الاسبوع الماضي فى تقديم خدمات طبية متكاملة فى مجال الحد من مسببات العمي ضمن مبادرة عنيك فى عننيا  للالاف من المواطنين فى ست محافظات هي اسوان وقنا والمنيا والفيوم والغربية وصولا الى البحيرة.

واعلن هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ان قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا"  لمحاربة مسببات العمى انطلقت فى عدد من المحافظات من اقصى جنوب مصر الى شمالها وحرصت على تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة بالمجان.

 شملت توقيع الكشف الطبى على عيون المواطنين وتقديم الادوية وتشخيص الاحتياج الى نظارات طبية وتسليمها.
واوضح عبدالفتاح ان قوافل عنيك فى عنينا نظمت المرحلة الاولى من قوافلها والتى استفاد منها فى محافظة البحيرة اهالى قرية الكنايس مركز كفر الدوار، حيث تم توقيع الكشف على عيون 450 مواطن وتوزيع قطرات علاجية على عدد 206 كما تم تشخيص احتياج 204 لنظارات طبية 83 لعمليات جراحية.
وتابع: تواصلت خدمات قوافل عنيك فى عنيك فى عنينا من صناع الخير، حيث تم توقيع الكشف على عيون 652 مواطن  وتوزيع قطرات علاجية على  315كما تم تشخيص احتياج 309 لنظارات طبية و111 لعمليات جراحية، واستكملت قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير مراحل تسليم النظارات الطبية فى قرية البصيلية مركز ادفو باسوان حيث تم تسليم 232 نظارة طبية لمستفيدين من اهالى القرية.

هذا بالإضافة أنه تم توزيع عدد 168 نظارة طبية على اهالي قرية الابقعين مركز حوش عيسى بالبحيرة، وفى الغربية قرية شبرا مناص بقطور تم توزيع 211 نظارة طبية على المستفيدين من اهالى القرية والقرى المجاورة وتم توزيع النظارات على الاهالي ممن تم توقيع الكشف عليهم وتم تشخيص احتياجهم لنظارات طبية فى المرحلة الاولى من القوافل التى تم تنظيمها بقراهم مؤخرا.
واضاف عبدالفتاح انه تم اجراء 40 عملية جراحة عيون مختلفة ل40 مواطن من اهالى قرية العزيزية مركز طامية بمحافظة الفيوم تنوعت بين ازالة مياه بيضاء وظفرة وجسم زجاجي كما تم اجراء 17 عملية جراحة عيوم لاهالي قرية السنبلاوين مركز ابوقرقاص بالمنيا ممن تم توقيع الشكف عليهم فى القافلة التى تم تنظيمها بقريتهم مؤخرا وتنوعت العمليات الجراحية بين مياه بيضاء وزرع عدسة وتثبيت عدسة وجسم زجاجي وكيس دهنى تحت مخدر.

مؤسسة صناع الخير التحالف الوطني للعمل الأهلي خدمات طبية متكاملة مسببات العمي عنيك فى عننيا هانى عبدالفتاح

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