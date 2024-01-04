"عنيك فى عنينا" تهدي مستشفيات اسيوط الجامعي وجامعة الازهر احدث اجهزة علاج العيون

اهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني واوركيديا للصناعات الدوائية احدث جهازين طبيين فى مجال تشخيص وعلاج امراض العيون لاقسام الرمد بمستشفى اسيوط الجامعي ومستشفى فرع جامعة الازهر بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمي والتى تنفذها المؤسستين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء واشراف ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي وضمن التعاون الممتد مع جامعة اسيوط وجامعة الازهر بكافة فروعها على مستوي الجمهورية.



واكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، ان الاجهزة التى تم اهدائها تتضمن جهاز التشخيص لامراض العيون (slit lamp) وهو أداة تمكن الطبيب من فحص العين بأكملها تحت تكبير عالٍ كما يسمح بقياس العمق.



واشار عبدالفتاح الى ان صناع الخير واوركيديا ومن خلال مبادرة عنيك فى عنينا نجحا على مدار العام الماضي فى اهداء 11 جهاز طبي مختلف لاقسام الرمد ب9 مستشفيات جامعية وعامة منها طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة والقاهرة الفاطمية ورمد الاسكندرية واقسام الرمد جامعة سوهاج وجامعة قناة السويس والمعهد التذكاري للعيون بالجيزة، فضلا عن مستشفيات رمد دمنهور ورمد المحلة الكبري واقسام الرمد بمستشفيات بدر بجامعة حلوان بتكلفة اجمالية وصلت 3 مليون جنيه تقريبا.

من جهته، أشار الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية المشرف العام على مبادرة “عنيك فى عنينا”، أن المبادرة تدخل عامها الخامس فى حربها على العمى لتصنع نموذجا رائدا للمبادرات الأهلية التى تنجز بشكل فاعل فى تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضي العيون الأكثر إحتياجًا فى قرى مصر ونطاقاتها الجغرافية المتباعدة وبخاصة النائية منها والحدودية والأكثر فقرًا، وأنه سبق للمبادرة تقديم أحدث أجهزة التشيخص والجراحة لعدد من مستشفيات الرمد فى عدد من المحافظات وأن إستكمال هذا النهج من خلال تزويد أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية والعامة بأحدث الاجهزة الطبية المطلوبة تأكيدا على إيمان المبادرة والقائمين عليها بأهمية دعم المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة فى علاج أمراض العيون حتى تقوم بدورها الأمثل فى إنقاذ عيون ملايين المصريين من الاصابة بالأمراض.

