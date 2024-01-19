الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 14

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الإدارية 24 13
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 24 14
دمنهور 23 12
وادي النطرون 24 13
كفرالشيخ 24 13
المنصورة 24 13
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 24 13
طنطا 24 12
دمياط 23 13 
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 12
السويس 24 11
العريش 24 10
رفح 23 10
رأس سدر 24 12
نخل 22 05
كاترين 20 03
الطور 24 13
طابا 23 13
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 23 13
مطروح 24 12
السلوم 24 10
سيوة 24 08
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 16
سفاجا 25 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 27 16
حلايب 24 18
أبورماد 26 17 
رأس حدربة 25 18
الفيوم 24 08
بني سويف 24 08
المنيا 24 07
أسيوط 24 09
سوهاج 25 09
قنا 26 10 
الأقصر 27 10
أسوان 27 11
الوادي الجديد 25 06
أبوسمبل 26 10

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة غدا الأرصاد الجوية

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