التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

كشفت التنبؤات الجوية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، عن أن البلاد تشهد اعتبارا من يوم الإثنين المقبل موجة أمطار جديدة على غالبية الأنحاء، تكون ما بين متفاوتة الشدة إلى المتوسطة، وتستمر لمدة 48 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد سوف تشهد موجة أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس سوف يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحسب الهيئة، فإن موجة الأمطار المتوقع أن تشهدها حالة الطقس، تكون كالتالي:

- أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، من شأنها أن تسبب اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 و4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، والتي تتزامن مع موجة الأمطار، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 19 للعظمى والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية: 18 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء: 27 للعظمى والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: 20 للعظمى والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: 27 للعظمى والصغرى 10 درجات.

أما عن حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد، فيظل هناك استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء.

ويستمر التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.