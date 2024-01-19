عاجل.. "الأرصاد": استمرار الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 23 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024، مشيرة إلى استمرار الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار.

التأثر بكتل هوائية صحراوية

وقالت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار هو تأثرنا بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها بشكل كبير خلال فترات النهار.

وأضافت: "نتأثر أيضًا في طبقات الجو العليا بامتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض وبالتالي نشعر بارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار.

درجة الحرارة في القاهرة

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، لذلك طقس فترة النهار دافئ بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت أنه بداية من يوم الإثنين المقبل سنشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بحوالي من 5 إلى 6 درجات.