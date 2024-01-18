الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار اعتبارًا من الإثنين المقبل

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى اعتبارًا من الإثنين المقبل 22 يناير.

توقعات الأرصاد الجوية 

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أيضًا اعتبارًا من الإثنين المقبل 22 يناير، وجود انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

شبورة مائية وأمطار خفيفة 

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث (30% تقريبًا على فترات متقطعة، وحالة البحر المتوسط خفيف: معتدل، والبحر الأحمر: معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

وشددت الأرصاد الجوية فى بيانها على ضرورة توخى الحذر من تقلبات الطقس واتخاذ الإجراءات الكافية والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المناخية المتوقعة.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على معظم الأنحاء، الأمر الذى يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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