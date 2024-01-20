مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو، ومباراة منتخب تونس ضد مالي، ومباراة موريتانيا ضد أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، ومباراة البحرين ضد ماليزيا في كأس أمم آسيا.

كما تشهد مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي في الدورة الدولية الودية بالإمارات، بجانب مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، ومباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 والقنوات الناقلة

يرصد التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 وذلك للملايين من جماهير كرة القدم حيث جاءت كما يلي:-

مواعيد مباريات في الدورة الدولية الودية بالإمارات

- مباراة الاتفاق السعودي ضد أم صلال القطري: في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرًا.

- مباراة الوحدة الإماراتي ضد الزمالك: في الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة موريتانيا ضد أنجولا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة تونس ضد مالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة البحرين ضد ماليزيا: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس: في الساعة الثانية والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برينتفورد ضد نوتينجهام فورست: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة رايو فاليكانو ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فياريال ضد ريال ماريوكا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات في الدوري الإيطالي

- مباراة روما ضد هيلاس فيرونا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة أودينيزي ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات في الدوري الألماني

- مباراة كولن ضد بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بوخوم ضد شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة دارمشتات 98 ضد فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة لايبزيج ضد باير ليفركوزن: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات في الدوري التركي

- مباراة بينديك سبور ضد بشتكاش: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات في كأس فرنسا

- مباراة نانت ضد ستاد لافال: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- مباراة روديز ضد موناكو: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- مباراة أورليان ضد باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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