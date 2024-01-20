السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو، ومباراة منتخب تونس ضد مالي، ومباراة موريتانيا ضد أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، ومباراة البحرين ضد ماليزيا في كأس أمم آسيا.

كما تشهد مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي في الدورة الدولية الودية بالإمارات، بجانب مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، ومباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 والقنوات الناقلة

يرصد التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 وذلك للملايين من جماهير كرة القدم حيث جاءت كما يلي:-

مواعيد مباريات في الدورة الدولية الودية بالإمارات

- مباراة الاتفاق السعودي ضد أم صلال القطري: في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرًا.

- مباراة الوحدة الإماراتي ضد الزمالك: في الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max

- مباراة موريتانيا ضد أنجولا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max

- مباراة تونس ضد مالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

- مباراة البحرين ضد ماليزيا: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

مواعيد مباريات في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس: في الساعة الثانية والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

- مباراة برينتفورد ضد نوتينجهام فورست: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة رايو فاليكانو ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فياريال ضد ريال ماريوكا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

txt

الجزائر تلتقي بوركينا فاسو وأنجولا تواجه موريتانيا.. اليوم

txt

تونس تتمسك بفرصها في التأهل أمام مالي بكأس أمم إفريقيا.. اليوم

txt

الليلة.. الزمالك يواجه الوحدة فى الدورة الدولية بالإمارات

txt

مدرب السنغال بعد الفوز على الكاميرون: تتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المنشود

مواعيد مباريات في الدوري الإيطالي

- مباراة روما ضد هيلاس فيرونا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة أودينيزي ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات في الدوري الألماني

- مباراة كولن ضد بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بوخوم ضد شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة دارمشتات 98 ضد فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة لايبزيج ضد باير ليفركوزن: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات في الدوري التركي

- مباراة بينديك سبور ضد بشتكاش: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مدرب السنغال بعد الفوز على الكاميرون: تتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المنشود

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا "كان 2024" غدا السبت

مواعيد مباريات في كأس فرنسا

- مباراة نانت ضد ستاد لافال: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- مباراة روديز ضد موناكو: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- مباراة أورليان ضد باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

اقرأ أيضا 

الجزائر تلتقي بوركينا فاسو وانجولا في كأس الأمم الافريقية 2024

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة منتخب تونس الجزائر كأس أمم إفريقيا كأس أمم آسيا الزمالك ارسنال الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

تضارب حول مستقبل كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا

ريال مدريد يتفوق على أتلتيكو مدريد في تاريخ المواجهات بكأس ملك إسبانيا

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

ضمنهم مابولولو.. 5 لاعبين تألقوا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-1-2024 في كأس أمم وأفريقيا وآسيا وملك أسبانيا

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2023/ 2024

الجيش السودانى يقصف بالمدفعية من قاعدة وادى سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»