تضارب حول مستقبل كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، إلى رغبة كريم بنزيما في الرحيل عن صفوف اتحاد جدة والعودة إلى أوروبا مجددًا، واهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ناديي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كريم بنزيما يرغب في الرحيل عن اتحاد جدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كريم بنزيما أدرك خلال 6 أشهر فقط أن الدوري السعودي ليس الوجهة الأفضل له ولا يُناسب عقليته.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كريم بنزيما يريد الرحيل عن اتحاد جدة السعودي والعودة إلى أوروبا مجددًا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن وكلاء كريم بنزيما يبحثون عن نادٍ آخر يناسبه، رغم أنه سيحصل على راتب أقل بكثير وقد يصل إلى 10% فقط مقارنة بما يتقاضاه حاليًا مع اتحاد جدة.

ونوّهت صحيفة "ماركا"، أن نادي ريال مدريد أغلق بابه أمام بنزيما، ولا ينوي استعادة خدماته مجددًا، مثلما حدث مع اللاعبين الآخرين الذين رحلوا عن صفوف النادي الملكي.

من جانبه، سيرفض اتحاد جدة رحيل كريم بنزيما بالمجان، حيث سترغب إدارة النادي في الاستفادة منه ماديًا، رغم التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في صيف 2023 الماضي.

تباين في موقف كريم بنزيما من الاستمرار مع اتحاد جدة

في المقابل وعلى عكس كافة التقارير والتكهنات، أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه من المتوقع استمرار كريم بنزيما مع اتحاد جدة.

ورغم الشائعات أيضًا، أكدت الصحيفة الفرنسية، أن بنزيما يشعر بالارتياح مع الاتحاد وسيستمر، وذلك وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب.

وشارك كريم بنزيما في 20 مباراة مع اتحاد جدة في الموسم الحالي، سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع 5 لزملائه.

يذكر أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، قرر استبعاد كريم بنزيما من معسكر الفريق في دبي، لخوض مباراتين وديتين قبل استئناف منافسات الدوري السعودي.

ويأتي قرار المدرب جاياردو قرارًا تأديبيًا ضد اللاعب الذي انقطع عن تدريبات الفريق لأكثر من 5 أيام بدون إذن. لمطالعة التفاصيل كاملة من هنا.