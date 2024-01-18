الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو بكأس ملك إسبانيا

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، في "ديربي العاصمة" على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو 

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

خط وسط الملعب: أوريلين تشواميني - توني كروس - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد، لخدمات الرباعي تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز؛ بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وستُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في كأس ملك إسبانيا، عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD

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قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

وكان فريق ريال مدريد قد تغلّب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الماضي، ضمن لقاءات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، حيث توّج ريال مدريد باللقب، بعد الانتصار على غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف.

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