الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بجانب الجماهير المصرية لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 

ستُقام مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في أبيدجان – كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 

ستُذاع مباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 3 Max

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غانا في كأس أمم إفريقيا

من المرجح أن يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غانا في كأس أمم إفريقيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط وسط الملعب: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

فرص تأهل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

وكان منتخب مصر قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع موزمبيق بنتيجة 2-2، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

السيناريو الأول: يحتاج منتخب مصر للفوز على غانا، ثم الفوز على الرأس الأخضر، للوصول للنقطة 7 في رصيده، والتأهل إلى دور الـ16.

السيناريو الثاني: يحتاج منتخب مصر للتعادل مع غانا، والفوز على الرأس الأخضر، للوصول للنقطة 5 في رصيده، والتأهل إلى دور الـ16.

السيناريو الثالث: يحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة والخسارة في أخرى والوصول إلى 4 نقاط، للتأهل لدور الـ16، ولكن ضمن "أفضل ثوالث" من 4 مجموعات.

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