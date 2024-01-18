الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد رياضي عن مباراة مصر وغانا: مواجهة ثقيلة وفارقة في مشوار الفراعنة

مصر وغانا
مصر وغانا

تحدث الناقد الرياضي هاني عبد النبي، عن مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغاني في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، مؤكدًا أن المصريين يتمنون عبور هذه المواجهة الثقيلة بمعنى الكلمة.

ناقد رياضي: منتخب غانا لديه خبرات كبيرة في بطولة أمم إفريقيا

وقال عبد النبي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن منتخب غانا لديه خبرات كبيرة في بطولة أمم إفريقيا، لذلك مواجهة مصر وغانا صعبة وفارقة في مشوار الفراعنة في كأس الأمم.

وأضاف أن كل الأمور ترجح كفة المنتخب المصري خصوصًا أن أخر مواجهتين بين الفريقين فازت مصر على غانا.

وتابع:"الطقس سيكون أفضل من المباراة الماضية وأتمنى أن تكون الظروف في صالح المنتخب الوطني في مواجهة غانا اليوم خصوصًا أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين".

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