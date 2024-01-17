وزيرة الصحة الفلسطينية: "غزة على حافة الهاوية"

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الأمراض منتشرة بين أبناء قطاع غزة، وحالات الجرب انتشرت بشكل كبير جدًا.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هناك 55 ألف حالة جرب بسبب تردي الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالات الطفح الجلدي ومرض الجدري والكبد الوبائي والإسهال" مشيرة إلى أن غزة على حافة الموت.

وتابعت: "انتشار الأمراض مع المجاعة يؤدي إلى قتل أبناء الشعب الفلسطيني بطرق غير القصف المتعمد" مطالبة بضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري وهذا ما يجب أن تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشارت إلى أنه دون وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة لعلاج المصابين والجرحى الأمر سيكون كارثيًا.