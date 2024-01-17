الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: "غزة على حافة الهاوية"

الدكتورة مي الكيلة
الدكتورة مي الكيلة

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الأمراض منتشرة بين أبناء قطاع غزة، وحالات الجرب انتشرت بشكل كبير جدًا.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هناك 55 ألف حالة جرب بسبب تردي الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالات الطفح الجلدي ومرض الجدري والكبد الوبائي والإسهال" مشيرة إلى أن غزة على حافة الموت.

وتابعت: "انتشار الأمراض مع المجاعة يؤدي إلى قتل أبناء الشعب الفلسطيني بطرق غير القصف المتعمد" مطالبة بضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري وهذا ما يجب أن تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشارت إلى أنه دون وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة لعلاج المصابين والجرحى الأمر سيكون كارثيًا.

غزة قطاع غزة الحرب في غزة وزيرة الصحة الفلسطينية مساء dmc

مواد متعلقة

الصحة العالمية: النظام الصحى فى غزة يفقد قدرته

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

"التموين" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح فرنسى وروسى

فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلى؟

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس