الخميس 18 يناير 2024
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أبو عاصى لـ"الشاهد": نحتاج تجديد المناهج التعليمية والعقول لتجديد الخطاب الدينى

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه من أجل تنفيذ أي فكرة لا بدّ من جمع المختصين وسؤالهم ما المقصود بتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أننا نحتاج لتجديد المناهج التعليمية والعقول لتجديد الخطاب الديني.

وأضاف أبو عاصي، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "ستجد أن الإجابات مختلفة وفي معظم الأحيان سطحية، على سبيل المثال واحد يفهم أن تجديد الخطاب الديني هو أن الإسلام دين الوسطية ويقول في كل خطبة إن الإسلام دين الرحمة والحب وكأن هذا هو التجديد في رأيه".

وتابع "شخص آخر يفهم الخطاب الديني أنه يعمل 50 أو 100 خطبة على أن هذا هو تجديد الخطاب الديني، أو عن طريق تأليف بعض الكتب أو تجميع بعض الرسائل وتقديمها للدولة على أن هذا تجديد للخطاب الديني".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد سالم أبو عاصي تجديد الخطاب الديني اكسترا نيوز

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