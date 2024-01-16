الأربعاء 17 يناير 2024
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أبو عاصى لـ"الشاهد": "لدينا أزمة فى فهم مقاصد وعلوم القرآن الكريم"

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "نتعامل في الوقت الحالي مع القرآن الكريم بالقدر الذي يستحقه ويليق به من الجانب الظاهري، من حيث التلاوة وإتقان الحروف وتعلم التجويد والإصغاء إليه، لكن من حيث التدبر الذي أمرنا الله به فنحن للأسف بعيدين للغاية".

وأوضح “أبو عاصي” خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لدينا أزمة أيضًا مع فهم مقاصد القرآن وفهم علوم القرآن، وإذا درسناها في المستوى الأكاديمي تكون تقليدية للغاية، فالدراسة المتواجدة في كتب التراث هي دون إمعان للفكر أوالنظر فيما يستجد من قضايا".

وواصل: "التفسير الخاص بالقرآن حاليًا هو عبارة عن نقل وتحليل لما ذكر قديما سواء كان صوابا أم خطأ، ونحن في حاجة ضرورية إلى تفسير جديد للقرآن الكريم".

جامعة الأزهر عميد كلية الدراسات العليا أستاذ التفسير محمد سالم أبو عاصي القرآن الكريم الشاهد اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز

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