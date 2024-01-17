الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصدار جديد لـ"الدستور".. إيمان الحصرى: "حرف" أول جريدة ثقافية إلكترونية شاملة

إيمان الحصري
إيمان الحصري

أشادت الإعلامية إيمان الحصري، بجريدة "حرف" الصادرة عن مؤسسة "الدستور"، مشيرة إلى أنها أول جريدة ثقافية شاملة تصدر إلكترونيًا ضمن التطوير الذي تقوم به المؤسسات الصحفية مؤخرًا.

وقالت الحصري خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "العدد الأخير الذي صدر لـ"حرف" تناول انفرادًا جديدًا عن الكاتب الكبير وحيد حامد، حيث نشرت نص حلقتين من مسلسل الجماعة 3 لأول مرة".

وأضافت أن الكاتب الكبير وحيد حامد كتب الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، لكن للأسف توفي قبل إنتاجه، موضحة أن الجزء الثالث من مسلسل الجماعة مختلف عن الجزأين الأول والثاني.

جريدة حرف حرف الدستور ايمان الحصري مساء dmc

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