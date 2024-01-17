أبوعاصى لـ"الشاهد": تجديد الخطاب الدينى دعوة رئيس غيور على دينه

قال محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق دعوته لتجديد الخطاب الديني، شعرنا أننا أمام رئيس مختلف وغير تقليدي.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذا رئيس قارئ ومطلع ويشعر بالهموم التي يشعر بها كل المثقفين".

وتابع: "الرئيس السيسي رأى باعتباره رجلًا مسلمًا يغير على دينه، أن دينه يُقدم بطريقة لا تناسب هذا الدين الذي أراده رب العالمين، فأطلق هذه الدعوة"، مؤكدًا أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني كانت ضرورية جدًا.

واستكمل: "لكن المشكلة هل نحن فهمنا مقصد الرئيس من دعوته لتجديد الخطاب الديني، أم أخذها البعض بسطحية، وفعل أشياء شكلية ليست عميقة ليكون أمام الإعلام يجدد الخطاب الديني؟"، مؤكدًا أن دعوة الرئيس ضرورية وما زالت قائمة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.