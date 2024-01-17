الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوعاصى لـ"الشاهد": تجديد الخطاب الدينى دعوة رئيس غيور على دينه

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق دعوته لتجديد الخطاب الديني، شعرنا أننا أمام رئيس مختلف وغير تقليدي.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذا رئيس قارئ ومطلع ويشعر بالهموم التي يشعر بها كل المثقفين".

وتابع: "الرئيس السيسي رأى باعتباره رجلًا مسلمًا يغير على دينه، أن دينه يُقدم بطريقة لا تناسب هذا الدين الذي أراده رب العالمين، فأطلق هذه الدعوة"، مؤكدًا أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني كانت ضرورية جدًا.

واستكمل: "لكن المشكلة هل نحن فهمنا مقصد الرئيس من دعوته لتجديد الخطاب الديني، أم أخذها البعض بسطحية، وفعل أشياء شكلية ليست عميقة ليكون أمام الإعلام يجدد الخطاب الديني؟"، مؤكدًا أن دعوة الرئيس ضرورية وما زالت قائمة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد سالم أبو عاصي تجديد الخطاب الديني اكسترا نيوز

مواد متعلقة

أبو عاصى لـ"الشاهد": "لدينا أزمة فى فهم مقاصد وعلوم القرآن الكريم"

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

اكتشاف منجم جديد للذهب.. ناجى فرج: "مصر مليئة بالمناطق البكر"

"التموين" تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح فرنسى وروسى

فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلى؟

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس