أبو عاصى لـ"الشاهد": تجديد الخطاب الدينى لا يعنى التعدى على النص المقدس

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن تجديد الخطاب الديني يجب أن يتم على عدة مستويات، موضحًا أن الخطاب عبارة عن ملقي ومتلق وواسطة تنقل.

أضاف أبو عاصي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "التجديد يكون في مضمون الخطاب نفسه، والذي يتلقى هذا الخطاب والإنسان الذي يحمل هذا الخطاب وبغير تلك الأمور لن يكون هناك تجديد".

وتابع "فلنفترض أننا جئنا بمضامين جديدة جدًا لكن العقلية لا تستوعب" مشيرًا إلى أن التجديد لا يعني التعدي على النص المقدس أبدًا إنما التجديد يكون في المضمون والفهم والاكتشاف.

واستكمل: "لكي نجدد مضمون الخطاب الديني نحتاج إصلاح مناهج التعليم والتعليم الديني بالأخص، الأمر الثاني نحتاج إلى عقلية جديدة مستنيرة مؤسسة على العلم لنقل هذا الخطاب المجدد".

وأردف: "هناك الآن من يقولون إن الفلسفة حرام وأن علم الاجتماع بدعة وأن علم النفس بتاع القردة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.