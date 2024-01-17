الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن جريدة "حرف": نقدم صحافة طازجة.. ونحتاج المحافظة على ريادتنا الثقافية

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

علّق الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" على إصدار جريدة "حرف" الثقافية الإلكترونية، التابعة لـ"الدستور"، مؤكدًا أن "الدستور" مهتمة بشكل كبير بالمحتوى الثقافي منذ فترة طويلة، والإصدار يلقى دعمًا كبيرًا جدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهذا الإصدار الثقافي العربي.

أضاف الباز في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "dmc": "خلال الفترة الماضية فكرنا في وجود إصدار ثقافي كامل يصدر عن المؤسسة، ولكن كان العائق أن الصحف الورقية تعاني بشدة في مسألة التوزيع"، مشيرًا إلى أن الصحافة الورقية أصبحت مصدر خسائر للعديد من المؤسسات الصحفية.

وتابع "الفكرة كانت عمل جورنال بالشكل الورقي بهذا المحتوى، عملنا الجورنال ديجيتال لكي نكسب شكل الصحافة الورقية التي يحبها الناس لأن هناك العديد من الناس مرتبطة بالصحف الورقية".

واستكمل: "الإصدار يتم توزيعه عبر الوسائط المختلفة، وسيتم عمل تطبيق خاص بـ"حرف" قريبًا".

وأشار إلى أن الإصدارات الثقافية في مصر متراجعة إلى حد ما وفقدت تأثيرها، وهناك حالة من التحديث في المجتمع المصري، لذلك فكرنا في هذا الإصدار.

وأردف "لدينا ريادة ثقافية نحتاج أن نحافظ عليها واخترنا الشكل أن يكون جورنال ديجيتال، وأنا كنت قريبًا من وحيد حامد في السنوات الأخيرة وكنت أتابع حرصه على وجود جزء ثالث من مسلسل الجماعة، لذلك فكرنا في عرض حلقتين من الجزء الثالث الذي لم يتم تصويره".

محمد الباز: "الدستور" تحرص على أن تقدم صحافة طازجة لم يتم تناولها من قبل

أشار إلى أن "الدستور" تحرص على أن تقدم صحافة طازجة لم يتم تناولها من قبل، وهذا ما ظهر في الملف الأساسي للعدد، متابعًا "لأول مرة في الصحافة العربية يكون هناك ملف عن العارفات بالله، ودخلنا بجرأة شديدة في هذا الملف ووضع المرأة في الطرق الصوفية وهل يكون هناك قطب امرأة أم لا؟".

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