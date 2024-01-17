الخميس 18 يناير 2024
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سالم أبو عاصى لـ"الشاهد": تجديد الخطاب الدينى ليس بالخطب والمؤتمرات

سالم أبو عاصي
سالم أبو عاصي

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم فهم مقصد تجديد الخطاب الديني.

أضاف أبو عاصي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لكي نقول جددنا الخطاب الديني يجب أن يكون هناك الثمرة التي حدثت في المجتمع أولًا، لكي يكون لهذا التجديد تجليات في المجتمع، ولا يكون تجديد الخطاب الديني عبارة عن خطب أو كتب فقط".

وأكد أن دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني هي دعوة ضرورية مُلحة، لكن تحتاج منا جميعًا إلى صدق مع النفس ومع الله، وبعد ذلك الحب لهذا الوطن.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد سالم أبو عاصي تجديد الخطاب الديني اكسترا نيوز

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