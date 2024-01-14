بعد غياب تجاوز 5 أيام.. تقارير: بنزيما يلتحق بمعسكر اتحاد جدة

قالت تقارير صحفية اليوم الأحد، إن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي سيلتحق بمعسكر الفريق في دبي خلال أيام بعد غيابه أكثر من 5 أيام.

وكان بنزيما طلب إجازة عائلية منذ أسابيع، وذلك بعد الأداء الباهت في كأس العالم للأندية بجانب الخسارة الكبيرة بعدها في قمة دوري روشن أمام النصر بخماسية.

ويتغيب بنزيما لأكثر من 5 أيام بعد عودة الفريق للتدريبات، مما أثار غضب مدرب الفريق مارسيلو جاياردو.

وقالت صحيفة “الميدان” السعودية، إن بعثة الفريق غادرت صباح اليوم إلى دبي بدون بنزيما، وأن الدولي الفرنسي سيلتحق مساء اليوم بالبعثة أو غدًا الاثنين.

ويخوض الاتحاد معسكرًا في دبي خلال فترة التوقف الحالية يتخلله مباراتين وديتين قبل استئناف المنافسات مرة أخرى.

وشارك بنزيما مع الاتحاد في الموسم الحالي بـ 20 مباراة سجل 12 هدفًا وصنع 5 لزملائه.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية، أشارت إلى أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد قرر استبعاد المهاجم الفرنسي من معسكر الاتحاد في دبي.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن القرار تأديبيًا من المدرب لكريم بنزيما الذي انقطع عن التدريبات مؤخرًا بدون إذن.