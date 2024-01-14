مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في مستهل مشوارهما بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بجانب مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max

- مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة غانا ضد الرأس الأخضر: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max

• موعد مباراة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

- مباراة ريال مدريد ضد برشلونة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة اليابان ضد فيتنام: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

- مباراة الإمارات ضد هونج كونج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة إيران ضد فلسطين: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة إيفرتون ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا ضد جيرونا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة قادش ضد فالنسيا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة لاتسيو ضد ليتشي: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة كالياري ضد بولونيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة فيورنتينا ضد أودينيزي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ميلان ضد روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة بوخوم ضد فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

- مباراة بروسيا مونشنجلادباخ ضد شتوتجارت: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة ليل ضد لوريان: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة نانت ضد كليرمون فوت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ميتز ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ستاد بريست ضد مونبلييه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة لوهافر ضد ليون: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة لانس ضد باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.