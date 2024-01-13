مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة أستراليا ضد الهند: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة الصين ضد طاجيكستان: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة أوزبكستان ضد سوريا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة تشيلسي ضد فولهام: في الساعة الثانية والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- مباراة لاس بالماس ضد فياريال: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال ماريوكا ضد سيلتا فيجو: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسييداد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد غرناطة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة جنوي ضد تورينو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة نابولي ضد ساليرنيتانا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة هيلاس فيرونا ضد إمبولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة مونزا ضد إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- مباراة لايبزيج ضد فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة ماينز ضد فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة دارمشتات 98 ضد بروسيا دورتموند: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

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