تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

يلتقي فريق برشلونة الإسباني بنظيره أوساسونا، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسن - أليخاندرو بالدي.

خط وسط الملعب: سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي.

غيابات برشلونة أمام أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ويفتقد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مباراة اليوم لخدمات كل من: إينييجو مارتينيز وبيدري وجواو كانسيلو؛ بسبب الإصابة، بالإضافة للحارس تير شتيجن وجافي، أصحاب الإصابات الطويلة.

ويُعد فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، آخرها كان تتويجه باللقب في الموسم الماضي، عندما تغلّب على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام أوساسونا في كأس السوبر الإسباني

وتُذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، بفريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، والمُقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على جاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" بنتيجة 5-3.