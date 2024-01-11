مواعيد مباريات غدًا الجمعة 12-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات غدًا الجمعة 12-1-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة منتخب قطر ضد لبنان في كأس الأمم الآسيوية، ومباراة بيرنلي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الغد والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الغد في كأس الأمم الآسيوية والقنوات الناقلة

مباراة قطر ضد لبنان: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD وقناة beIN ASIAN CUP 1

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة بيرنلي ضد لوتون تاون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الألماني

مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الفرنسي

مباراة مارسيليا ضد ستراسبورج: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بينما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتي، في يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبوظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

- مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق: يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة منتخب مصر ضد غانا: يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر: يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً.