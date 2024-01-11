الاتفاق السعودى يستهدف ضم ماتيب وجوميز من ليفربول

تواصل الأندية السعودية رحلة البحث عن إبرام صفقات مميزة وقوية من العيار الثقيل من الأندية الأوروبية؛ لتدعيم صفوفها خلال الفترة المقبلة.

الاتفاق السعودي يستهدف ضم ماتيب وجوميز من ليفربول

ووفقًا لما ذكره موقع "Caught Offside" البريطاني، فإن نادي الاتفاق السعودي، تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد، يرغب في التعاقد مع أكثر من لاعب في فريق ليفربول.

وأوضح الموقع البريطاني، أن نادي الاتفاق السعودي يريد التعاقد مع جو جوميز وجويل ماتيب، ثنائي دفاع ليفربول، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعاني جويل ماتيب حاليًا من إصابة قوية في الركبة، والتي يغيب على إثرها عن مباريات ليفربول.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ جويل ماتيب رفقة ليفربول في صيف 2024، أي بعد نهاية الموسم الجاري.

ولكن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في تجديد عقد ماتيب؛ نظرًا لأنه أحد الركائز الأساسية في الفريق.

كذلك جو جوميز الذي أصبح أساسيًا في تشكيل ليفربول، في ظل غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة.

يذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، محل اهتمام قوي من قِبل الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدماته منذ الصيف الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول في 30 يونيو 2025 المقبل، وسط صراع شرس بين ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين بضمه في أقرب وقت ممكن.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة بورنموث، يوم الأحد الموافق 21 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق ليفربول قد تغلّب على أرسنال بهدفين نظيفين، ويخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكرر ليفربول انتصاره على فولهام بنتيجة 2-1، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.