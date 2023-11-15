ستيفن جيرارد يقرر معاقبة الكويكبي بعد غيابه عن تدريبات الاتفاق

اتخذ الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، قرارًا صارمًا بشأن لاعبه محمد الكويكبي، بعد غيابه عن تدريبات الفريق في وقت سابق.

وكان محمد الكويكبي، صاحب الـ28 عامًا، قد غاب عن تدريبات فريق الاتفاق، يوم الخميس الماضي، في إطار الاستعداد لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ستيفن جيرارد يقرر معاقبة لاعبه محمد الكويكبي بسبب غيابه عن تدريبات الاتفاق

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ستيفن جيرارد قرر معاقبة محمد الكويكبي بالتدريب منفردًا حتى إشعار آخر.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن ستيفن جيرارد أبلغ إدارة نادي الاتفاق بقراره تجاه محمد الكويكبي، مُشيرًا إلى أنه أوصى الجهاز الفني المساعد بوضع برنامج خاص للاعب يطبقه بدقة وفقًا لساعات محددة بشكل منفرد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجهاز الإداري لنادي الاتفاق قرر تنفيذ العقوبة ضد محمد الكويكبي وفقًا للائحة الفريق، بالإضافة إلى قرار ستيفين جيرارد بتحويله إلى التدريبات الانفرادية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن محمد الكويكبي أبلغ طبيب النادي أنه يشعر بالإنفلونزا، وغادر مقر النادي دون أخذ الإذن من مدربه.

موعد مباراة الاتفاق المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق الاتفاق لخوض مواجهة قوية أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق ضد الإتحاد في الدوري السعودي، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق الاتفاق حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بعد خوض 13 جولة من المسابقة حتى الآن.