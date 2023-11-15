الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل المدير التنفيذي بعد 16 عامًا

المدير التنفيذي لليونايتد
المدير التنفيذي لليونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل ريتشارد أرنولد المدير التنفيذي للنادي عن منصبه بعد 16 عامًا قضاها داخل النادي.

وقال البيان: “قرر ريتشارد أرنولد التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي بعد 16 عامًا قضاها في مانشستر يونايتد، لكنه سيستمر في تقديم الدعم الانتقالي حتى نهاية ديسمبر”.

وتابع: “سيتولى باتريك ستيوارت منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، بالإضافة إلى منصبه الحالي كمستشار عام”.

وقال أرنولد في تصريحات للموقع الرسمي: “لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أخدم هذا النادي العظيم على مدى السنوات الـ16 الماضية، من خلال فترات الصعود والهبوط، كان الثابت هو تفاني موظفينا ومُشجعينا، أود أن أشكرهم جميعًا على ولائهم والتزامهم، وأتمنى للجميع بالنادي التوفيق في المستقبل”.

الإصابات تواصل ضرب صفوف اليونايتد

وأصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي  الاثنين تحديثًا بشأن إصابة كريستيان إريكسن وراسموس هويلاند، بعد خروجهما من قائمة منتخب الدنمارك في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وكان المدرب الهولندي إريك تن هاج أعرب عن شكوكه حيال لحاق الثنائي بفترة التوقف الدولي بعد تعرضهما  للإصابة خلال الفوز على لوتون تاون بهدف دون رد.

ويعاني كريستيان من إصابة في الركبة من المقرر أن تبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، بينما يعاني راسموس من شد عضلي، على أن يعود قبل نهاية الشهر الجاري.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه إيفرتون يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر  قبل مواجهته الصعبة على ملعب جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وافتقد مانشستر يونايتد  مؤخرًا لبعض اللاعبين للإصابة، بما في ذلك ليساندرو مارتينيز ولوك شو وتيريل مالاسيا وجوني إيفانز وكاسيميرو وأماد، بينما لم يشارك آرون وان-بيساكا ضد لوتون بسبب المرض.

كما تم استبعاد مدافع مانشستر يونايتد ديوجو دالوت من قائمة منتخب البرتغال قبل مباراتيهما المقبلتين في تصفيات يورو 2024.

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