مان يونايتد يكشف تفاصيل إصابة إريكسن وراسموس: هذه مدة غيابهما

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، تفاصيل إصابة لاعبيه الدنماركيين كريستيان إريكسن وراسموس هويلاند، ومدة غيابهما عن الملاعب.

إريكسن كان قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، ليتم استبداله في الشوط الأول بزميله ماسون ماونت، كما أُصيب مواطنه هويلاند وتم استبداله بزميله الفرنسي أنطوني مارسيال في آخر دقائق اللقاء.

وتم استبعاد إريكسن وهويلاند من قائمة منتخب الدنمارك لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، خلال فترة التوقف الدولي الحالية الخاصة بشهر نوفمبر.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن إريكسن يعاني من إصابة في الركبة، ومن المقرر أن تبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

وأوضح البيان أن هويلاند يعاني من شد عضلي، ومن المأمول أن يعود للفريق قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وستكون مهمة يونايتد التالية خارج أرضه أمام إيفرتون يوم الأحد 26 نوفمبر في الدوري الإنجليزي، قبل رحلة صعبة إلى تركيا لمواجهة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

يفتقد فريق المدرب تين هاج مؤخرًا بعض الغائبين المصابين، بما في ذلك ليساندرو مارتينيز ولوك شو وتيريل مالاسيا وجوني إيفانز وكاسيميرو وأماد، بينما لم يشارك آرون وان بيساكا ضد لوتون بسبب المرض.